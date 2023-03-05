​Аршавин: «То, что «Торпедо» очко набрало, - это уже праздник»

Известный в прошлом футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о результате воскресного матча между «Краснодаром» и «Торпедо». Как известно, «быки» и «автозаводцы» сыграли вничью со счётом 2:2.

«То, что «Торпедо» очко набрало, - это уже праздник. Думал, что у них никаких шансов и это безнадёжная команда. Сегодня они нормально смотрелись. Они будут цепляться, землю грызть, чтобы очки набрать», - высказался Аршавин, чьи слова приводит «Матч ТВ».

«Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России. «Автозаводцы» имеют всего лишь семь очков в своём активе. Следующий матч команда проведёт 11 марта – против «Урала» на своём поле.