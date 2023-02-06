Тукманов: «Дзюбе в «Торпедо» не надо»

Бывший президент московского «Торпедо» Александр Тукманов поделился комментарием о слухах, которые снова связывают российского нападающего Артёма Дзюбу и «автозаводцев», идущих на 16-м месте в РПЛ.

«Я считаю, что перехода не случится. Даже приход Дзюбы не сможет решить турнирные задачи москвичей, отрыв от спасительного места, которое бы позволило ей оторваться от последнего места, слишком большой. Вторая причина – это то, что Дзюбе такой клуб не нужен, он хочет получать хорошие эмоции и забивать голы, а не бороться за выживание. И даже не в деньгах тут дело», - цитирует Тукманова Rusfootball.

Дзюба не может найти себе клуб уже больше трёх месяцев.