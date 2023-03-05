Тукманов — о голе Лебеденко: «В этом возрасте надо радоваться вдвойне»

Экс-президент «Торпедо» Александр Тукманов поделился впечатлениями от гола нападающего «автозаводцев» Игоря Лебеденко в матче 18-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:2). 39-летний футболист стал самым возрастным автором гола в истории чемпионатов России.

«Конечно, партнеры создали ему хорошие условия, отдав удобную голевую передачу, и тем не менее его заслуга в том, что он пробил и сравнял счет. Молодец! В этом возрасте, думаю, надо радоваться вдвойне. Дай бог, чтобы он на этом не останавливался и еще забивал», — цитирует Тукманова Rusfootball.

В нынешнем сезоне на счету Лебеденко три забитых мяча в 20 матчах во всех турнирах.