Шишкин: «Игнашевич тяжёлый человек, но плохим тренером его назвать не могу»

Экс-защитник «Локомотива» и «Спартака» Роман Шишкин поделился мнением о бывшем главном тренере «Торпедо» Сергее Игнашевиче, под руководством которого он выступал за московский клуб.

Шишкин признался, что ему не понравилось то, каким образом с ним расстались в «Торпедо», не объяснив истинной причины.

«В других случаях мог покопаться в себе, додумать, почему так произошло. Здесь вообще нет объяснения. Понимаю, что Игнашевич тяжёлый человек, даже когда играл, ни с кем особо не контактировал. Но плохим тренером его назвать не могу», — приводит слова Шишкина «Матч ТВ».

Напомним, Шишкин защищал цвета «Торпедо» в 2019 году. За «автозаводцев» защитник провёл в общей сложности 21 матч и забил один гол.