29-летний перуанский нападающий Йорди Рейна стал игроком московского «Торпедо». Об этом официально сообщает пресс-служба «чёрно-белых».

Соглашение с новичком рассчитано до конца сезона, однако в случае успешного сотрудничества стороны могут продлить контракт ещё на один год.

Оценочная стоимость перуанца, по версии портала Transfermarkt – 500 тыс. евро. Последним клубом в карьере Рейны на данный момент был американский «Шарлотт», выступающий в МЛС. Также в США он выступал за «Ди Си Юнайтед» и «Ванкувер», а в Европе в более ранние годы защищал цвета клубов «РБ Зальцбург» и «РБ Лейпциг». Воспитанник академии клуба «Альянса Лима».

Ранее «автозаводцы» подписали бразильского полузащитника Джаджу.