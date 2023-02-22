Геркус отреагировал на информацию о своём уходе из «Торпедо»

Президент «Торпедо» Илья Геркус отреагировал на информацию о своём уходе из московского клуба. Ранее стало известно, что функционер покинет свой пост 1 марта.

«Пока не буду комментировать», — приводит слова Геркуса «РБ Спорт».

Напомним, Геркус занимал пост президента «Торпедо» с августа прошлого года. Ранее он работал в «Локомотиве», а также в «Зените», где занимал должность заместителя генерального директора по экономике и финансам.

После 17 туров текущего розыгрыша РПЛ «автозаводцы» замыкают турнирную таблицу, имея в своём активе шесть набранных очков. Свой первый матч после возобновления сезона «автозаводцы» проведут 5 марта против «Краснодара». Начало — в 16:30 по московскому времени.