Кордоба: «Торпедо» не хочет играть»

В матче восемнадцатого тура российского чемпионата московское «Торпедо» выдало боевой матч в Краснодаре, сумев набрать там очко после ничьей со счетом 2:2. Джон Кордоба, нападающий «быков», считает, что соперник тянул игру и всячески рвал ее ритм.

Кордоба удивлен таким положением вещей, так как считает, что в нынешнем турнирном положении «Торпедо» они должны быть первыми, кто будет спешить играть на поле, дабы спасти место в высшей лиге.

- Они последние в таблице, а он 30 минут затягивал игру. У них 7-8 очков, но они не хотят играть. У них нет амбиций продолжать матч, а у нас есть, - цитирует Кордобу Rusfootball.info.