Талалаев: «Наши первые очки»

В матче восемнадцатого тура российского чемпионата московское «Торпедо» выдало боевой матч в Краснодаре, сумев набрать там очко после ничьей со счетом 2:2. Итоги игры прокомментировал наставник московского клуба Андрей Талалаев, который набрал свое первое очко в качестве тренера московского клуба, возглавив его осенью прошлого года.

- В первом тайме команда играла правильно, владела инициативой, после перерыва «Краснодар» перестроился, и нам было тяжело. Сложно входить в турнир, это первые очки для нашего штаба, первые голы, - заявил специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».