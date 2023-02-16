Лебеденко: «Многим поступился бы ради того, чтобы попробовать себя в Европе, но поздно»

Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко признался, что хотел бы попробовать свои силы в Европе, несмотря на то, что в целом он не жалеет о поступках, которые совершил за свою карьеру.

«Очень жаль, что не нашёлся человек, который до 25 лет взял бы меня за шкирку и вывез в Европу. Пусть даже не в топ-чемпионат. Многим поступился бы ради того, чтобы попробовать себя там. Но поздно», — цитирует Лебеденко «Матч ТВ».

В текущем сезоне 39-летний Лебеденко провёл за «Торпедо» 18 матчей, отметившись в них двумя забитыми мячами. Ранее он также выступал за «Факел», «Рубин», «Ахмат», «Ростов», «Сатурн» и «Локомотив».

После 17 туров РПЛ «автозаводцы» замыкают турнирную таблицу, набрав шесть очков.