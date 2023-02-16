Бывший тренер Уткина: «Даниил готов к переезду в Европу»

Бывший тренер полузащитника «Ростова» Даниила Уткина Мхитар Давидян считает, что его воспитанник готов к переезду в Европу. Давидян тренировал Уткина в академии «Краснодара».

«Психологически он готов для игры в Европе, это сто процентов. А есть у него желание уехать или нет, это может сказать только он сам», - цитирует специалиста Metaratings.

Давидян отметил, что Уткину больше подходят французский и турецкий чемпионаты, так как в этих турнирах демонстрируется более креативный футбол, где полузащитник может себя проявить.

В текущем сезоне у молодого игрока три забитых гола и девять ассистов во всех турнирах.