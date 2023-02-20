Кордоба: «Договаривались, что «Краснодар» будет играть в Лиге чемпионов»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба рассказал о договорённости, которая была у него с российским клубом при переходе летом 2021 года из берлинской «Герты».

По словам 29-летнего колумбийца, его заверили, что «Краснодар» будет бороться за самые высокие места и выступать в еврокубках.

«Мы договорились, что «Краснодар» будет бороться только за самые высокие места. Играть в Лиге чемпионов и других международных соревнованиях. Это по-прежнему важная задача для меня», — приводит слова Кордобы «Чемпионат».

В текущем сезоне Кордоба провёл в составе «быков» 18 матчей, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи. После 17 туров РПЛ «Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 25 очков.