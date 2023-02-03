«Торпедо» усилилось белорусским защитником

Белорусский защитник Роман Юзепчук перешёл в «Торпедо», сообщает официальный сайт московского клуба. Новобранец будет выступать за «автозаводцев» под номером 25.

Ранее 25-летний футболист защищал цвета солигорского «Шахтёра». В прошлом году Юзепчук провёл за эту команду 29 матчей и отметился одной результативной передачей. Рыночная стоимость этого игрока оценивается в 750 тысяч евро.

После 17 туров нынешнего розыгрыша РПЛ «Торпедо» расположилось на последнем 16-м месте в турнирной таблице, набрав шесть очков. Свой первый матч в весенней части чемпионата России «автозаводцы» проведут 5 марта против «Краснодара». Начало этой встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.