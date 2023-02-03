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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Торпедо» усилилось белорусским защитником

03 Февраля 2023 • 14:54 Комментировать
Краснодар
...
Торпедо Москва
05.03 16:30

Белорусский защитник Роман Юзепчук перешёл в «Торпедо», сообщает официальный сайт московского клуба. Новобранец будет выступать за «автозаводцев» под номером 25.

Ранее 25-летний футболист защищал цвета солигорского «Шахтёра». В прошлом году Юзепчук провёл за эту команду 29 матчей и отметился одной результативной передачей. Рыночная стоимость этого игрока оценивается в 750 тысяч евро. 

После 17 туров нынешнего розыгрыша РПЛ «Торпедо» расположилось на последнем 16-м месте в турнирной таблице, набрав шесть очков. Свой первый матч в весенней части чемпионата России «автозаводцы» проведут 5 марта против «Краснодара». Начало этой встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

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