​«Краснодар» и «Торпедо» озвучили составы на очный матч РПЛ

В одном из воскресных матчей 18-го тура чемпионата России будут играть «Краснодар» и «Торпедо».

Краснодарские «быки» начнут игру в таком составе: Сафонов, Петров, Рамирес, Кайо, Алонсо, Ахметов, Сперцян, Баньяц, Кади, Кордоба, Дэвид.

Московская команда, в свою очередь, выйдет на поле в следующем составе: Довбня, Шляков, Кутепов, Журавлёв, Роганович, Юзепчук, Нетфуллин, Енин, Караев, Стефанович, Рейна.

Стартовый свисток в матче «Краснодар» - «Торпедо» прозвучит в 16:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.