Лебеденко: «Для нас это успех»

В матче восемнадцатого тура российского чемпионата московское «Торпедо» выдало боевой матч в Краснодаре, сумев набрать там очко после ничьей со счетом 2:2. Игорь Лебеденко, автор второго мяча, в этом матче установил новый рекорд чемпионатов России. После игры свежеиспеченный рекордсмен прокомментировал свои ощущения и признался, что очень рад результату.

- В данный момент для нас это успех. Считаю, что это придаст нам сил, сейчас у нас будут игры с прямыми конкурентами. То, что мы забили сегодня два гола и сыграли вничью - это очень важно, - цитирует слова Лебеденко издание Rusfootball.info.