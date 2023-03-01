Рамирес: «Я люблю «Краснодар» и хотел бы остаться»

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес ответил на вопрос о своём будущем в клубе.

«Я не могу сказать, что будет завтра, в конце сезона. Но сейчас я работаю в «Краснодаре» и думаю только об этом. Я семь лет в «Краснодаре». Я люблю эту команду и, конечно, хотел бы остаться здесь», — приводит слова Рамиреса Metaratings.

Ранее в СМИ сообщалось, что в услугах 28-летнего футболиста заинтересованы два клуба из Турции, которые планируют предложить «Краснодару» 5 миллионов евро за эквадорца.

В нынешнем сезоне Рамирес провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил два мяча и записал в свой актив два ассиста.