Ивич: «Второй тайм удался лучше»

В матче восемнадцатого тура российского чемпионата московское «Торпедо» выдало боевой матч в Краснодаре, сумев набрать там очко после ничьей со счетом 2:2. События игры прокомментировал Владимир Ивич - наставник «Краснодара». Он считает, что второй тайм у его команды получился лучше, «Краснодар» не только отыгрался, но и вышел вперед, хотя в итоге победу не удержал.

- Во втором тайме мы показали себя лучше, вернулись в игру, создавали шансы, могли забить на один‑два гола больше. Одна атака соперника — есть о чем поговорить с нашими защитниками, мы не можем быть довольны результатом, - заявил специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».