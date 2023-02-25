Сафонов рассказал о своей мотивации в условиях отсутствия еврокубков

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал о своей мотивации в период отстранения российских команды от еврокубков.

По словам 24-летнего голкипера, несмотря на международную изоляцию, футболистам необходимо находить другие поводы для того, чтобы больше работать.

«Моя мотивация — это эмоции, интерес к спорту. Я не люблю проигрывать, хочу выходить и побеждать в каждом матче, проявлять себя, хочу, чтобы моя команда побеждала», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Сафонов провёл за «Краснодар» 20 матчей, пропустил 34 гола и в шести встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности.

После 17 туров РПЛ «быки» расположились на восьмой строчке турнирной таблицы, набрав 25 очков.