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Губерниев: «Геркус дядька толковый, без работы не останется»

22 Февраля 2023 • 19:00 Комментировать
Краснодар
...
Торпедо Москва
05.03 16:30

Известный российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал уход Ильи Геркуса с поста президента клуба-аутсайдера РПЛ – московского «Торпедо».

«Самое главное, что в «Торпедо» работает главный тренер – Андрей Талалаев. Без Геркуса они справятся, а вот без Талалаева – нет. Но Геркус без работы не останется, он дядька толковый. Что касается «Торпедо», им еще многое предстоит сделать, но главное — слушать Талалаева», - цитирует Губерниева «Матч-ТВ».

Напомним, сегодня «автозаводцы» объявили, что Геркус покинет клуб с начала следующего месяца. Его место займёт Ярослав Савин.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Дмитрий Губерниев Илья Геркус
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КРАСНОДАР ТОРПЕДО МОСКВА
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