Губерниев: «Геркус дядька толковый, без работы не останется»

Известный российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал уход Ильи Геркуса с поста президента клуба-аутсайдера РПЛ – московского «Торпедо».

«Самое главное, что в «Торпедо» работает главный тренер – Андрей Талалаев. Без Геркуса они справятся, а вот без Талалаева – нет. Но Геркус без работы не останется, он дядька толковый. Что касается «Торпедо», им еще многое предстоит сделать, но главное — слушать Талалаева», - цитирует Губерниева «Матч-ТВ».

Напомним, сегодня «автозаводцы» объявили, что Геркус покинет клуб с начала следующего месяца. Его место займёт Ярослав Савин.