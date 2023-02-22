В «Торпедо» рассказали о будущем Талалаева после ухода Геркуса

Исполняющий обязанности председателя совета директоров «Торпедо» Андрей Ходорковский высказался о будущем главного тренера команды Андрея Талалаева после ухода Ильи Геркуса с поста президента московского клуба.

Ранее стало известно, что Геркус покинет «Торпедо» 1 марта.

«Талалаев, приглашённый в «Торпедо» Геркусом, останется работать в клубе. Перед главным тренером поставлена задача сохранения прописки в Российской премьер-лиге», — цитирует Ходорковского РИА Новости.

Талалаев возглавляет «Торпедо» с октября прошлого года. После 17 туров РПЛ «автозаводцы» занимают последнее 16-е место в турнирной таблице, набрав шесть очков.