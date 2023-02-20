Кордоба: «Ивич работает над возможностями каждого футболиста»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба поделился мнением о работе под руководством главного тренера команды Владимира Ивича, возглавившего «быков» в январе.

По словам футболиста, сербский наставник много внимания уделяет деталям, индивидуально работая с каждым из своих подопечных.

«Он работает над возможностями каждого футболиста – выделяет его сильные и слабые стороны Моя роль и задача на поле не меняется – как можно больше забивать, отдавать передачи и помогать команде», — цитирует Кордобу «Чемпионат».

После 17 туров РПЛ «Краснодар» расположился на восьмой строчке турнирной таблицы, набрав 25 очков.