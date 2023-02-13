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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Олусегун — о Сафонове: «Матвей для меня — номер один в РПЛ, он сильнее Акинфеева»

13 Февраля 2023 • 10:04 Комментировать
Краснодар
...
Торпедо Москва
05.03 16:30

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун поделился мнением об игре вратаря «быков» Матвея Сафонова.

20-летний нигериец считает, что нынешний уровень Сафонова позволяет ему успешно выступать в Европе. Также Олусегун сравнил одноклубника с вратарём ЦСКА Игорем Акинфеевым.

«Матвей для меня однозначно — номер один в РПЛ, сильнее вратаря ЦСКА. Он постоянно спасает нас и заряжает всю команду, это прирождённый лидер и капитан», — цитирует Олусегуна Sport24.

В нынешнем сезоне Сафонов провёл за «Краснодар» 19 матчей, пропустил 31 гол и в шести встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности.

После 17 туров РПЛ «быки» набрали 25 очков, расположившись на восьмой строчке турнирной таблицы.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Игорь Акинфеев Матвей Сафонов Олакунле Олусегун
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