Олусегун — о Сафонове: «Матвей для меня — номер один в РПЛ, он сильнее Акинфеева»

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун поделился мнением об игре вратаря «быков» Матвея Сафонова.

20-летний нигериец считает, что нынешний уровень Сафонова позволяет ему успешно выступать в Европе. Также Олусегун сравнил одноклубника с вратарём ЦСКА Игорем Акинфеевым.

«Матвей для меня однозначно — номер один в РПЛ, сильнее вратаря ЦСКА. Он постоянно спасает нас и заряжает всю команду, это прирождённый лидер и капитан», — цитирует Олусегуна Sport24.

В нынешнем сезоне Сафонов провёл за «Краснодар» 19 матчей, пропустил 31 гол и в шести встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности.

После 17 туров РПЛ «быки» набрали 25 очков, расположившись на восьмой строчке турнирной таблицы.