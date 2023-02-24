Сафонов прокомментировал информацию о продлении контракта с «Краснодаром»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов отреагировал на информацию о продлении контракта с клубом до 2026 года.

«Мой контракт с «Краснодаром» продлён до 2026 года? Там же уже были новости об этом. Почитайте внимательнее», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

По данным портала Transfermarkt, действующее соглашение 23-летнего голкипера рассчитано до лета текущего года.

В нынешнем сезоне Сафонов провёл за «быков» 20 матчей, пропустил 34 гола и шесть раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

После 17 туров РПЛ «Краснодар» набрал 25 очков, расположившись на восьмой строчке турнирной таблицы.