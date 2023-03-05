Экс-тренер «Торпедо» Шевченко: «Лебеденко до сих пор забивает, значит, правильно вёл себя в течение всей карьеры»

Экс-наставник «Торпедо» Виталий Шевченко прокомментировал игру нападающего «автозаводцев» Игоря Лебеденко.

Напомним, 39-летний футболист дебютировал за основную команду «Торпедо» в 2000 году именно под руководством Шевченко.

«Мы брали его вначале нулевых талантливым мальчиком, а он до сих пор забивает, значит, правильно вел себя в течение всей карьеры. К тому же у нас футбол сейчас такого уровня, что играть легче», — приводит слова Шевченко «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне на счету Лебеденко три забитых мяча в 20 матчах с учетом всех турниров. Добавим, что форвард «Торпедо» отличился в игре 18-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:2) и, таким образом, стал самым возрастным автором гола за всю историю чемпионатов России. Лебеденко забил мяч в возрасте 39 лет и 282 дней.