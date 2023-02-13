Ахметов — о «Краснодаре»: «Дай бог, получим какие-то медали»

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов заявил, что во второй части текущего сезона «быки» намерены подняться гораздо выше в турнирной таблице РПЛ и завершить его в тройке призёров.

Напомним, что после 17 туров «Краснодар» набрал 25 очков и расположился на восьмой строчке турнирной таблицы. От третьего места, который сейчас занимает «Ростов», «быки» отстают на 10 очков. До конца турнира командам осталось провести по 13 встреч.

«Отрыв большой, но всё возможно. Ещё 39 очков в розыгрыше РПЛ. На каждый матч будем выходить с мыслями о победе, делать всё возможное», — приводит слова Ахметова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Ахметов провёл 21 матч, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.