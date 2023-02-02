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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ловчев: «Дзюба идеально бы вписался в «Торпедо»

02 Февраля 2023 • 13:38 Комментировать
Краснодар
...
Торпедо Москва
05.03 16:30

Экс-футболист столичного «Спартака» Евгений Ловчев высказался о неудавшемся переходе Артёма Дзюбы в «Торпедо».

«Дзюба идеально бы вписался, но совет директоров не торопился и сомневался в таком приобретении, поэтому они сказали Талалаеву, чтобы тот взял Дзюбу на сборы, а там бы уже решили. На такое предложение Артем мог обидеться, поэтому так все и сорвалось», — приводит слова бывшего игрока сборной СССР издание Sport24

Ловчев рассказал, что знает о желании тренера «автозаводцев» Андрея Талалаева видеть Дзюбу в футболке клуба, отметив, что «Торпедо» нужен лидер, способный вести коллектив вперёд.

Напомним, что бывший капитан сборной России с ноября прошлого года находится в статусе свободного агента после ухода из турецкого клуба «Адана Демирспор».

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Евгений Ловчев Артём Дзюба
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