Ловчев: «Дзюба идеально бы вписался в «Торпедо»

Экс-футболист столичного «Спартака» Евгений Ловчев высказался о неудавшемся переходе Артёма Дзюбы в «Торпедо».

«Дзюба идеально бы вписался, но совет директоров не торопился и сомневался в таком приобретении, поэтому они сказали Талалаеву, чтобы тот взял Дзюбу на сборы, а там бы уже решили. На такое предложение Артем мог обидеться, поэтому так все и сорвалось», — приводит слова бывшего игрока сборной СССР издание Sport24.

Ловчев рассказал, что знает о желании тренера «автозаводцев» Андрея Талалаева видеть Дзюбу в футболке клуба, отметив, что «Торпедо» нужен лидер, способный вести коллектив вперёд.

Напомним, что бывший капитан сборной России с ноября прошлого года находится в статусе свободного агента после ухода из турецкого клуба «Адана Демирспор».