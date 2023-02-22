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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Черданцев: «Сочувствую «Торпедо», команда оказалась не готова к РПЛ»

22 Февраля 2023 • 21:27 Комментировать
Краснодар
...
Торпедо Москва
05.03 16:30

Российский спортивный комментатор Георгий Черданцев прокомментировал уход Ильи Геркуса с поста президента московского «Торпедо». Об уходе функционера из клуба стало известно сегодня днём.

«Можно только посочувствовать «Торпедо». Клуб спустя столько времени вернулся в РПЛ, однако структурно оказался не готов к возвращению в элиту. Надо сделать соответствующие выводы по этому поводу», - цитирует Черданцева «Матч-ТВ».

Комментатор предположил, что уход Геркуса с поста связан с недавним недовольством главного тренера «Торпедо» Андрея Талалаева зимними трансферами, а усиления «автозаводцам», учитвая их положение, были сильно нужны.

Функционер, ранее известный по работе в московском «Локомотиве», оставит свой пост 1 марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Георгий Черданцев Андрей Талалаев Илья Геркус
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