Черданцев: «Сочувствую «Торпедо», команда оказалась не готова к РПЛ»

Российский спортивный комментатор Георгий Черданцев прокомментировал уход Ильи Геркуса с поста президента московского «Торпедо». Об уходе функционера из клуба стало известно сегодня днём.

«Можно только посочувствовать «Торпедо». Клуб спустя столько времени вернулся в РПЛ, однако структурно оказался не готов к возвращению в элиту. Надо сделать соответствующие выводы по этому поводу», - цитирует Черданцева «Матч-ТВ».

Комментатор предположил, что уход Геркуса с поста связан с недавним недовольством главного тренера «Торпедо» Андрея Талалаева зимними трансферами, а усиления «автозаводцам», учитвая их положение, были сильно нужны.

Функционер, ранее известный по работе в московском «Локомотиве», оставит свой пост 1 марта.