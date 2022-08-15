В «Сочи» сообщили о травме Цаллагова

Защитник «Сочи» Ибрагим Цаллагов получил повреждение во время вчерашнего поединка против московского «Спартака» в пятом туре Премьер-лиги. Об этом рассказал тренер южан Вадим Гаранин.

В разговоре со «Спорт-экспрессом» специалист поведал, что 31-летний игрок травмировал плечо. Ибрагим останется в Москве для прохождения медицинского обследования.

«Надеемся, травма не будет серьезной», - сказал Гаранин.

Напомним, что Цаллагов провел на поле 36 минут, после чего был заменен.

Матч между «Спартаком» и «Сочи» состоялся на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершился крупной победой москвичей со счетом 3:0.