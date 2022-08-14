Промес открыл счёт в матче «Спартак» - «Сочи»

Ещё один центральный матч пятого тура Премьер-лиги проходит в Москве. Встречаются «Спартак» и «Сочи», победитель этого поединка возглавит таблицу соревнований.

Практически час игры прошел без забитых голов, и это недоразумение исправил голландец Куинси Промес. Полузащитник «красно-белых» получил мяч у линии штрафной после рикошета и направил его в левый угол ворот сочинцев. Счет стал 1:0.

В онлайн-таблице «Спартак» с 13 очками вышел на чистое первое место, а его соперник расположился на пятой ступеньке с 9 баллами в активе. Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.