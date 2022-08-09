Губерниев похвалил Абаскаля

Московский «Спартак» отлично начал сезон, красно-белые одержали уже три победы в четырех матчах, что позволило им возглавить турнирную таблицу чемпионата России. Столь успешное выступление привлекает внимание не только к клубу как таковому, но и к работе нового тренера московского клуба - Гильермо Абаскаля. Его нахваливает телекомментатор Дмитрий Губерниев.

- Оказалось, что он специалист думающий и, видимо, неплохой. Сейчас нужно ему довериться, и, возможно, молодой тренер через риск проведет команду к таинственному острову сокровищ, - цитирует Губерниева Metaratings.ru.

В пятом туре чемпионата российской Премьер-лиги «Спартак» сразится с «Сочи». В последний раз московский клуб становился чемпионом России в 2017 году.