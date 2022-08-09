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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Губерниев похвалил Абаскаля

09 Августа 2022 • 22:07 Комментировать
Спартак Москва
...
Сочи
1.93 3.75 3.70
14.08 20:00

Московский «Спартак» отлично начал сезон, красно-белые одержали уже три победы в четырех матчах, что позволило им возглавить турнирную таблицу чемпионата России. Столь успешное выступление привлекает внимание не только к клубу как таковому, но и к работе нового тренера московского клуба - Гильермо Абаскаля. Его нахваливает телекомментатор Дмитрий Губерниев.

- Оказалось, что он специалист думающий и, видимо, неплохой. Сейчас нужно ему довериться, и, возможно, молодой тренер через риск проведет команду к таинственному острову сокровищ, - цитирует Губерниева Metaratings.ru.

В пятом туре чемпионата российской Премьер-лиги «Спартак» сразится с «Сочи».  В последний раз московский клуб становился чемпионом России в 2017 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Дмитрий Губерниев Гильермо Абаскаль
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СПАРТАК МОСКВА СОЧИ
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