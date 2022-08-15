Рианчо оценил старт «Спартака» в новом сезоне

Испанский футбольный тренер Рауль Рианчо, ранее работавший в московском «Спартаке», прокомментировал удачный старт «красно-белых» в новом розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Начало сезона у «Спартака» многообещающее, но до конца еще много игр и много непростых соперников, взять хотя бы следующие пять матчей», - приводит слова наставника «Спорт-экспресс».

Напомним, что в матче пятого тура «Спартак» на домашнем стадионе «Открытие Банк Арена» разгромил «Сочи» со счетом 3:0.

«Красно-белые» имеют в своем активе 13 баллов и располагаются на первом месте в таблице РПЛ. Далее идут петербургский «Зенит» и «Ростов».