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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бубнов: «Форма «Спартака» - серьёзный звоночек для «Зенита»

15 Августа 2022 • 09:16 Комментировать
Спартак Москва
3:0
Сочи
окончен

Экс-защитник московского «Спартака» и сборной СССР, а в настоящий момент футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением об успешном старте «красно-белых» в новом розыгрыше российской Премьер-лиги.

«Спартак» сейчас лидер, но о чемпионстве говорить рано. Однако форма «красно-белых» - серьезный звоночек для «Зенита». «Спартак» еще будет прибавлять», - приводит слова аналитика Sportbox.

В матче пятого тура чемпионата России «красно-белые» отпраздновали крупную победу над «Сочи» со счетом 3:0.

В настоящий момент подопечные Гильермо Абаскаля лидируют в таблице РПЛ, опережая ближайшего преследователя на два балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Бубнов
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