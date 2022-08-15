Бубнов: «Форма «Спартака» - серьёзный звоночек для «Зенита»

Экс-защитник московского «Спартака» и сборной СССР, а в настоящий момент футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением об успешном старте «красно-белых» в новом розыгрыше российской Премьер-лиги.

«Спартак» сейчас лидер, но о чемпионстве говорить рано. Однако форма «красно-белых» - серьезный звоночек для «Зенита». «Спартак» еще будет прибавлять», - приводит слова аналитика Sportbox.

В матче пятого тура чемпионата России «красно-белые» отпраздновали крупную победу над «Сочи» со счетом 3:0.

В настоящий момент подопечные Гильермо Абаскаля лидируют в таблице РПЛ, опережая ближайшего преследователя на два балла.