Нурмагомедов уверен в том, что «Спартак» будет сражаться за титул

Центральным воскресным матчем пятого тура чемпионата России стал поединок между «Спартаком» и «Сочи», который закончился крупной победой московского клуба, забившего три мяча во второй половине встречи.

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов впечатлен игрой московского клуба. Он прочит «Спартаку» борьбу за чемпионский титул с питерским «Зенитом» в этом сезоне.

- Отличная игра «Спартака» сегодня. Я впечатлен. Думаю, они будут бороться за чемпионство с «Зенитом» в этом сезоне, - цитирует слова Нурмагомедова издание «Спорт-экспресс».

В следующем туре российского чемпионата «Спартак» сыграет с «Динамо», встреча состоится 20 августа.