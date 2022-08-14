Тихонов — о матче «Спартак» - «Сочи»: Предвкушаю классный футбол

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов считает «красно-белых» фаворитами в матче пятого тура РПЛ против «Сочи».

«Ожидания хорошие — предвкушение классного футбола. «Спартак» и «Сочи» сейчас играют в атаку. Поэтому хочется верить и надеяться, что будет интересная игра», — цитирует Тихонова «Чемпионат».

Эксперт заявил, что «Спартак» является фаворитом за счет домашнего стадиона и своих болельщиков, плюс ко всему этому «красно-белые» играют на кураже.

«Спартак» встретится с «Сочи» сегодня, 14 августа, в рамках пятого тура Российской премьер-лиги, начало игры запланировано в 20:00 по мск.