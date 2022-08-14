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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ещенко уверен в победе «Спартака» над «Сочи»

14 Августа 2022 • 19:31 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
Сочи
1.93 3.85 3.65
Через 0 ч. 0 мин.

Московский «Спартак» готовится к матчу пятого тура, в рамках которого «красно-белые» сыграют против «Сочи». В прошлом сезоне южане заняли второе место в чемпионате России, но сейчас ситуация выровнялась и вряд ли кто считает «Сочи» однозначным фаворитом предстоящего матча. Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Ещенко и вовсе уверен в победе «Спартака».

- Какие ожидания от матча? Победа! - цитирует Ещенко издание «Спорт-экспресс».

Матч между «Спартаком» и «Сочи» в рамках пятого тура российской Премьер-лиги начнется в 20:00, его онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте

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Спартак Москва Андрей Ещенко Сочи
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СПАРТАК МОСКВА СОЧИ
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