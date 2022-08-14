Канчельскис: «Сочи» - первая серьёзная проверка для «Спартака»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался в преддверии матча пятого тура РПЛ «Спартак» - «Сочи».

«Сочи» - первая серьезная проверка для «Спартака». Будет очень показательный матч», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

Эксперт отметил, что ранее «Спартак» встречался только с командами из нижней части турнирной таблицы, а в пятом туре «красно-белые» сыграют против «Сочи», который занял второе место в минувшем сезоне Российской премьер-лиги.

«Спартак» примет «Сочи» сегодня, 14 августа, начало игры запланировано на 20:00 по московскому времени. Если одна из команд одержит победу, то она станет единоличным лидером РПЛ.