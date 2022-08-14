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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис: «Сочи» - первая серьёзная проверка для «Спартака»

14 Августа 2022 • 14:44 Комментировать
Спартак Москва
...
Сочи
1.93 3.85 3.65
Через 4 ч. 32 мин.

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался в преддверии матча пятого тура РПЛ «Спартак» - «Сочи».

«Сочи» - первая серьезная проверка для «Спартака». Будет очень показательный матч», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

Эксперт отметил, что ранее «Спартак» встречался только с командами из нижней части турнирной таблицы, а в пятом туре «красно-белые» сыграют против «Сочи», который занял второе место в минувшем сезоне Российской премьер-лиги.  

«Спартак» примет «Сочи» сегодня, 14 августа, начало игры запланировано на 20:00 по московскому времени. Если одна из команд одержит победу, то она станет единоличным лидером РПЛ.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Канчельскис Сочи
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СПАРТАК МОСКВА СОЧИ
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