В «Сочи» ответили на вопрос о возможном подписании Дзюбы

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал возможный переход нападающего Артёма Дзюбы в стан южан.

«Может ли Дзюба оказаться в «Сочи»? Хаха, прекращайте! А другие трансферы, возможно, будут», — цитирует слова Рубашко «РБ Спорт».

Функционер отметил, что, скорее всего, трансферная кампания «Сочи» еще не завершена.

Сочинский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав девять очков после четырех матчей. В случае победы «Сочи» сегодня, 14 августа, над «Спартаком, южане смогут возглавить РПЛ, стартовый свисток в 20:00 по мск.