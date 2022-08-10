Нобоа сообщил, что полностью набрал форму

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа поделился информацией о своей форме.

«Настоящий Кристиан вернулся! Я провел два матч по девяносто минут, чувствую себя отлично», — цитирует Нобоа «Спорт-Экспресс».

Футболист заявил, что он полностью набрал форму, которая у него была в прошлом сезоне.

В текущем сезоне 37-летний эквадорец принял участие в четырех матчах Российской премьер-лиги, в которых забил три мяча и записал на свой счет одну результативную передачу.

«Сочи» занимает третье место в РПЛ, набрав девять очков после четырех матчей. В пятом туре южане сыграют с московским «Спартаком».