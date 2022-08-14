Широков — о матче «Спартак» - «Сочи»: «Трудно сказать, кто фаворит»

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков заявил, что трудно назвать фаворита в предстоящем матче пятого тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи».

«Трудно сказать, кто фаворит предстоящего матча. Может быть, небольшой фаворит «Спартак», так как дома играют и находятся в неплохой форме», — цитирует Широкова «Чемпионат».

Эксперт отметил, что и «Сочи» выиграл последние матчи, при этом они удачно играют со «Спартаком», но «красно-белых» можно назвать небольшими фаворитами.

«Спартак» встретится с «Сочи» сегодня, 14 августа, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.