Никифоров: «Промес - лидер «Спартака»

Московский «Спартак» здорово начал новый сезон чемпионата российской Премьер-лиги, одержав три победы в четырех матчах. Уже четыре гола записал на свой счет Квинси Промес, делящий первую строчку в списке бомбардиров с тремя другими игроками. Бывший защитник «красно-белых» Юрий Никифоров считает Промеса лидером московского клуба.

- Промес сейчас лидер «Спартака». До своего ухода в «Севилью» он тоже был лидером и бомбардиром. Сейчас он, видимо, набрал форму, и у него все хорошо складывается, - цитирует Никифорова издание «Спорт день за днем».

В пятом туре московский «Спартак» примет дома гостей из «Сочи», матч пройдет 14 августа.