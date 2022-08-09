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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Никифоров: «Промес - лидер «Спартака»

09 Августа 2022 • 03:59 Комментировать
Спартак Москва
...
Сочи
1.93 3.75 3.70
14.08 20:00

Московский «Спартак» здорово начал новый сезон чемпионата российской Премьер-лиги, одержав три победы в четырех матчах. Уже четыре гола записал на свой счет Квинси Промес, делящий первую строчку в списке бомбардиров с тремя другими игроками. Бывший защитник «красно-белых» Юрий Никифоров считает Промеса лидером московского клуба.

- Промес сейчас лидер «Спартака». До своего ухода в «Севилью» он тоже был лидером и бомбардиром. Сейчас он, видимо, набрал форму, и у него все хорошо складывается, - цитирует Никифорова издание «Спорт день за днем».

В пятом туре московский «Спартак» примет дома гостей из «Сочи», матч пройдет 14 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Юрий Никифоров Куинси Промес
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СПАРТАК МОСКВА СОЧИ
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