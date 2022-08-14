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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Джикия: «Приятно выиграть дома»

14 Августа 2022 • 23:07 Комментировать
Спартак Москва
3:0
Сочи
окончен

Центральным воскресным матчем пятого тура чемпионата России стал поединок между «Спартаком» и «Сочи», который закончился крупной победой московского клуба, забившего три мяча во второй половине встречи.

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия, восстановившийся после полученной ранее травмы, поделился своим мнением об успехе, позволившем «Спартаку» вернуть себе первое место в турнирной таблице.

- С «Сочи» у нас всегда трудные игры, если смотреть историю. Отдельная благодарность Селихову! Всегда приятно выигрывать, особенно дома, - цитирует Джикию издание «Спорт-экспресс».

В следующем туре российского чемпионата «Спартак» сыграет с «Динамо», встреча состоится 20 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сочи Георгий Джикия
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