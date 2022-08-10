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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Кавазашвили допускает судейский скандал на матче «Спартак» - «Сочи»

10 Августа 2022 • 15:46 Комментировать
Спартак Москва
...
Сочи
1.90 3.85 3.75
14.08 20:00

Воскресный матч чемпионата России между «Спартаком» и «Сочи» будет обслуживать бригада Виталия Мешкова. Ветеран московского клуба Анзор Кавазашвили допускает судейский скандал на этом матче.

«Помню, что у «Спартака» были претензии к Мешкову», - высказался Кавазашвили, давая комментарий для «Спорт-Экспресса». При этом экс-игрок «красно-белых» не считает, что арбитры будут сознательно ошибаться в чью-то пользу, особенно в начале нового чемпионата.

«Думаю, что скандал будет, если проиграет «Спартак», руководство клуба будет недовольно. «Сочи» тоже будет возмущаться, если грубая ошибка судьи сыграет решающую роль на результате игры», - отметил ветеран.

Поединок между «Спартаком» и «Сочи» стартует 14 августа в 20:00 по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию на портале LiveResult.

После четырёх туров «Спартак» располагается на вершине турнирной таблицы вместе с ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Анзор Кавазашвили Виталий Мешков Сочи
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СПАРТАК МОСКВА СОЧИ
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