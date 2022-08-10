​Кавазашвили допускает судейский скандал на матче «Спартак» - «Сочи»

Воскресный матч чемпионата России между «Спартаком» и «Сочи» будет обслуживать бригада Виталия Мешкова. Ветеран московского клуба Анзор Кавазашвили допускает судейский скандал на этом матче.

«Помню, что у «Спартака» были претензии к Мешкову», - высказался Кавазашвили, давая комментарий для «Спорт-Экспресса». При этом экс-игрок «красно-белых» не считает, что арбитры будут сознательно ошибаться в чью-то пользу, особенно в начале нового чемпионата.

«Думаю, что скандал будет, если проиграет «Спартак», руководство клуба будет недовольно. «Сочи» тоже будет возмущаться, если грубая ошибка судьи сыграет решающую роль на результате игры», - отметил ветеран.

Поединок между «Спартаком» и «Сочи» стартует 14 августа в 20:00 по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию на портале LiveResult.

После четырёх туров «Спартак» располагается на вершине турнирной таблицы вместе с ЦСКА.