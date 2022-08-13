Агент Николсона ответил на вопрос о том, нужен ли игрок «Галатасараю»

Агент Ненад Портега, представляющий интересы нападающего «Спартака» Шамара Николсона, выразил надежду, что игрок вернётся в стартовый состав команды.

«Нужен ли он «Галатасараю»? Может быть. Кому не нужна такая хорошая девятка?» — приводит слова Портега «Спорт-Экспресс».

Агент отметил, что надеется на скорейшее возвращение Николсона в стартовый состав команды, ведь с ним «Спартак» может быть еще сильнее.

Ранее агент сообщил, что никакие переговоры с турецким клубом не ведутся.

В текущем сезоне 25-летний Николсон принял участие в трех встречах Российской премьер-лиги и не отметился результативными действиями.