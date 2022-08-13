Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Николсона ответил на вопрос о том, нужен ли игрок «Галатасараю»

13 Августа 2022 • 17:28 Комментировать
Галатасарай
...
Гиресунспор
1.43 4.70 7.40
Через 3 ч. 37 мин.

Агент Ненад Портега, представляющий интересы нападающего «Спартака» Шамара Николсона, выразил надежду, что игрок вернётся в стартовый состав команды.

«Нужен ли он «Галатасараю»? Может быть. Кому не нужна такая хорошая девятка?» — приводит слова Портега «Спорт-Экспресс».

Агент отметил, что надеется на скорейшее возвращение Николсона в стартовый состав команды, ведь с ним «Спартак» может быть еще сильнее.

Ранее агент сообщил, что никакие переговоры с турецким клубом не ведутся.

В текущем сезоне 25-летний Николсон принял участие в трех встречах Российской премьер-лиги и не отметился результативными действиями.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Галатасарай Шамар Николсон Ненад Портега
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ГАЛАТАСАРАЙ ГИРЕСУНСПОР
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов 2.40 3.55 2.90
Идет 45 минута Зенит 1:0 ЦСКА Москва 1.55 4.50 5.60
13.08  20:00 Динамо Москва ... Краснодар
14.08  15:00 Химки ... Ахмат
14.08  17:30 Пари НН ... Ростов
14.08  17:30 Оренбург ... Торпедо Москва
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Августа
18:04 · Россия. Премьер-лига
Как «Локомотив» и «Крылья» довольствовались ничьей - видео видео
17:58 · Россия. Премьер-лига
Гришин — о матче с «Крыльями Советов»: Полтора года мы наблюдаем мучения «Локомотива»
17:57 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» всё же пробил оборону ЦСКА перед самым перерывом
17:49 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв — о результатах «Локомотива»: «Стратегия Рангника себя изначально не оправдала»
17:38 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов считает, что у «Локомотива» проблемы с физическим состоянием
17:36 · Россия. Премьер-лига
​Смородская отреагировала на очередную неудачу «Локомотива»
17:28 · Россия. Премьер-лига
Агент Николсона ответил на вопрос о том, нужен ли игрок «Галатасараю»
17:01 · Россия. Премьер-лига
Живоглядов заработал пенальти, Миранчук забил, «Локомотив» спасается
16:58 · Россия. Премьер-лига
Безуглов рассказал о состоянии некоторых игроков ЦСКА
16:57 · Россия. Премьер-лига
​Фанаты «Локомотива» выступили за возвращение Сёмина
16:55 · Россия. Премьер-лига
Как Глушенков приблизил «Локомотив» к очередному крушению - видео видео
16:48 · Россия. Премьер-лига
​«Убирайте немцев из клуба»: фанаты «Локомотива» обратились к руководству
16:43 · Россия. Премьер-лига
Нападающий «Крыльев Советов» Глушенков открыл счёт в матче с «Локомотивом»
16:39 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» повели, «Локомотив» снова пропустил в концовке
16:30 · Россия. Первая лига
​Тренер «Велеса» был удалён за бросок мяча в футболиста
Все новости
Рекомендуем