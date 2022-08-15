Селихов: «Проголодались по победам»

Центральным воскресным матчем пятого тура чемпионата России стал поединок между «Спартаком» и «Сочи», который закончился крупной победой московского клуба, забившего три мяча во второй половине встречи. Этот успех позволил московскому клубу вернуть себе первое место в турнирной таблице, и голкипер «Спартака» Александр Селихов поделился своим мнением о причинах успеха. По его словам, все дело в специфическом голоде.

- Положительно можно оценить старт сезона. Выходим и побеждаем. Не знаю, с чем это можно связать. У нас команда молодая и амбициозная. Мы голодны до побед, - цитирует вратаря издание «Спорт-экспресс».

В следующем туре российского чемпионата «Спартак» сыграет с «Динамо», встреча состоится 20 августа.