Павлюченко: «Первое место после пяти туров не показатель, дождёмся конца первого круга»

Центральным воскресным матчем пятого тура чемпионата России стал поединок между «Спартаком» и «Сочи», который закончился крупной победой московского клуба, забившего три мяча во второй половине встречи.

Этот успех позволил московскому клубу вернуть себе первое место в турнирной таблице, но бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко предложил не делать слишком быстрых выводов.

- Первое место после пяти туров - это не показатель. Если «Спартак» завершит первый круг на первом месте, тогда можно говорить, что он нацелен на чемпионство и будет бороться с «Зенитом», - цитирует Павлюченко новостное агентство ТАСС.

В следующем туре российского чемпионата «Спартак» сыграет с «Динамо», встреча состоится 20 августа.