Федун: «Мы перевернули игру, я безумно рад»

Центральным воскресным матчем пятого тура чемпионата России стал поединок между «Спартаком» и «Сочи», который закончился крупной победой московского клуба, забившего три мяча во второй половине встречи.

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун счастлив - он внимательно следил за игрой и получил истинное наслаждение от того, как прибавили «красно-белые» после перерыва.

- Безумно рад за тренера, за ребят, которые отдаются на поле. Не очень был хорошим первый тайм, но потом перевернули игру и доказали, кто сегодня лучше, - цитирует Федуна новостное агентство ТАСС.

В следующем туре российского чемпионата «Спартак» сыграет с «Динамо», встреча состоится 20 августа.