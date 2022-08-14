Бывший игрок «Спартака» Максим Деменко в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал, почему считает московский клуб фаворитом в матче пятого тура РПЛ против «Сочи».

«Если оценивать «Спартак» по той игре, что мы видели, то команда является фаворитом, потому что играет дома. Если бы в Сочи проходила игра, там температура играла бы на пользу хозяев. Но, потеряв ключевых игроков, «Сочи» демонстрируют очень неплохой футбол. Этот всё-таки «федотовский» стиль, тактика, моменты остались. Команда хочет доказать, что второе место в прошлом сезоне – это не случайность. Матч будет интересный, жду хорошего футбола», — сказал Деменко.

Матч пятого тура РПЛ «Спартак» - «Сочи» состоится сегодня в Москве на «Открытие Арене». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

«Красно-белые» занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 10 очков. «Сочи» с девятью очками располагается на четвёртой строчке.