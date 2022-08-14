Тарханов: Абаскаль ставит комбинационный футбол «Спартаку»

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился ожиданиями от предстоящей встречи пятого тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи».

«Как сыграют, сказать сложно. «Спартак» посильнее, но «Сочи» могут поймать свою игру», — приводит слова Тарханова «Матч ТВ».

Эксперт считает, что «Спартак» является более мощной командой, хотя и «Сочи» играет неплохо, матч интересен тем, что главный тренер «красно-белых» Гильермо Абаскаль ставит хороший комбинационный футбол.

«Спартак» примет на своем поле «Сочи» в рамках пятого тура Российской премьер-лиги, встреча пройдет сегодня, 14 августа, начало игры в 20:00 по мск.