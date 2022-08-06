Червиченко сравнил Абаскаля и Ваноли

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко оценил работу главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

«Считаю, нужно говорить о том, что Абаскаль более квалифицированный тренер по сравнению с Ваноли. Он гораздо сильнее. Но я бы все же не утопал в эйфории от такого результата», — приводит слова Червиченко «Спорт-Экспресс».

«Спартак» и ЦСКА делят первую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав по десять очков в четырех встречах.

Напомним, Паоло Ваноли покинул «Спартак» после окончания прошлого сезона РПЛ, он возглавлял команду с декабря 2021 года и выиграл Кубок России.