Зобнин: «Мы движемся от игры к игре»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин оценил старт нового сезона для «красно-белых».

«Мы движемся от игры к игре. Сейчас у нас был в принципе хороший календарь, несмотря на три выездных матча. Мы справились», — приводит слова Зобнина «Матч ТВ».

Футболист считает, что команде необходимо продолжить работу в том же направлении, не думая о чемпионстве и других вещах, нужно сконцентрироваться на предстоящей игре против «Сочи».

«Спартак» примет «Сочи» на своем поле 14 августа, начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени.

«Красно-белые» делят первое место в РПЛ с ЦСКА, набрав по десять очков.