Баженов назвал фаворита матча «Спартак» - «Сочи»

Экс-нападающий московского «Спартака» Никита Баженов высказался по поводу сегодняшнего поединка между «красно-белыми» и «Сочи» в рамках пятого тура российской Премьер-лиги.

«Спартак» для меня фаворит. На первое место выйдет индивидуальное мастерство. Также борьба будет очень важна. Кто ее выиграет, тот и победит», - приводятся слова Баженова на страницах «Спорт-экспресса».

Поединок между «Спартаком» и «Сочи» состоится сегодня, 14 августа, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по местному времени.

Перед этим матчем «красно-белые» с десятью очками занимают второе место в турнирной таблице, а южане с девятью баллами идут третьими.