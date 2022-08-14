Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Баженов назвал фаворита матча «Спартак» - «Сочи»

14 Августа 2022 • 11:21 Комментировать
Спартак Москва
...
Сочи
1.93 3.85 3.65
Через 7 ч. 37 мин.

Экс-нападающий московского «Спартака» Никита Баженов высказался по поводу сегодняшнего поединка между «красно-белыми» и «Сочи» в рамках пятого тура российской Премьер-лиги.

«Спартак» для меня фаворит. На первое место выйдет индивидуальное мастерство. Также борьба будет очень важна. Кто ее выиграет, тот и победит», - приводятся слова Баженова на страницах «Спорт-экспресса».

Поединок между «Спартаком» и «Сочи» состоится сегодня, 14 августа, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по местному времени.

Перед этим матчем «красно-белые» с десятью очками занимают второе место в турнирной таблице, а южане с девятью баллами идут третьими.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Никита Баженов Сочи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА СОЧИ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
14.08  15:00 Химки ... Ахмат
14.08  17:30 Пари НН ... Ростов
14.08  17:30 Оренбург ... Торпедо Москва
14.08  20:00 Спартак Москва ... Сочи 1.93 3.85 3.65
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Августа
11:40 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» хотят подписать игрока «Галатасарая»
11:36 · Россия. Премьер-лига
​Названа позиция, которую хочет усилить ЦСКА в первую очередь
11:30 · Россия. Премьер-лига
Малафеев рассказал, за счёт чего «Зенит» победил ЦСКА
11:21 · Россия. Премьер-лига
Баженов назвал фаворита матча «Спартак» - «Сочи»
11:13 · Россия. Премьер-лига
​Ловрен рассказал, в чём должен прибавить «Зенит» 1
11:07 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА намекнул на то, что Кукуян должен был удалить Барриоса с поля
10:49 · Россия. Премьер-лига
Губерниев: «Жалкий «Локомотив», ничего нового»
10:34 · Россия. Премьер-лига
Карраскаль - об игре с «Зенитом»: «Мне было больно и тяжело»
10:07 · Россия. Премьер-лига
Карраскаль: «ЦСКА старался забрать три очка, отдали все силы»
10:01 · Россия. Премьер-лига
Фигуристка Константинова - о победе «Зенита»: «Доминируй, унижай»
09:47 · Россия. Премьер-лига
Бубнов назвал точный счёт матча «Спартак» - «Сочи»
09:42 · Россия. Премьер-лига
Бубнов назвал решающий фактор победы «Зенита» над ЦСКА
09:35 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев одним словом ответил на вопрос, как «Локомотиву» исправить ситуацию в РПЛ
09:19 · Россия. Премьер-лига
В «Ахмате» рассказали, подпишут ли Дзагоева
09:05 · Россия. Премьер-лига
Соболев: «В «Спартаке» от любви до ненависти - один шаг»
Все новости
Рекомендуем